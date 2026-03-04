Sampdoria, in caso di squalifica di Gregucci e Foti in panchina andrà Attilio Lombardo

Il prossimo 10 marzo il Tribunale Federale Nazionale è atteso a pronunciarsi sul deferimento che riguarda diversi dirigenti e membri dello staff della Sampdoria, tra cui Angelo Gregucci e Lillo Foti, oltre al presidente Matteo Manfredi e al dirigente Jesper Fredberg. In caso di condanna, Gregucci e Foti potrebbero incorrere in una squalifica.

Nel frattempo la situazione attorno alla panchina blucerchiata resta in evoluzione. Gregucci, infatti, dovrà osservare almeno una settimana di riposo dopo il malore accusato nei giorni scorsi: al termine di questo periodo il tecnico si confronterà con la dirigenza per valutare il futuro.

In ogni caso, come riporta Il Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe già individuato una possibile soluzione nel caso in cui il tandem Gregucci-Foti fosse costretto a fermarsi per decisione della giustizia sportiva. A guidare la squadra nelle eventuali prossime uscite ufficiali potrebbe essere Attilio Lombardo, membro dello staff tecnico e in possesso del patentino UEFA Pro, requisito necessario per sedere regolarmente in panchina.

Nonostante l’eventuale squalifica, Gregucci e Foti potrebbero comunque continuare a dirigere gli allenamenti settimanali a Bogliasco, mantenendo quindi un ruolo operativo nella preparazione della squadra anche senza la presenza in panchina durante le partite ufficiali.