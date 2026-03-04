Chi guadagna di più da biglietti e hospitality? Comanda il Real, l'Inter 10^ è la prima italiana
Da poco è stata redatta una speciale classifica che riguarda le entrate da stadio nel 2025 e di conseguenza chi ha incassato di più da biglietti e hospitality. La prima italiana è l'Inter, ma si trova solo al 10° posto, dietro a corazzate come Real Madrid, Arsenal e PSG, che invece comandano la classifica. La seconda squadra del nostro Paese è il Milan 14°, mentre si trovano più indietro Juventus e Roma, rispettivamente 18^ e 23^.
Il gap tra i Blancos e i nerazzurri è di oltre 100 milioni di euro, malgrado Simone Inzaghi abbia portato l'Inter a disputare una finale di Champions League. Questo centra ancora di più il problema: serve ottenere ricavi di un certo tipo per poter competere anche sul mercato con società di questo calibro. Di seguito la classifica:
1. Real Madrid: 222 milioni di euro di incasso (+20% rispetto al 2024)
2. Arsenal: 183 milioni di euro di incasso (+20% rispetto al 2024)
3. PSG: 175 milioni di euro di incasso (+4% rispetto al 2024)
4. Manchester United: 155 milioni di euro di incasso (+19% rispetto al 2024)
5. Tottenham: 150 milioni di euro di incasso (+22% rispetto al 2024)
6. Barcellona: 150 milioni di euro di incasso (+29% rispetto al 2024)
7. Bayern Monaco: 147 milioni di euro di incasso (+12% rispetto al 2024)
8. Liverpool: 138 milioni di euro di incasso (+27% rispetto al 2024)
9. Chelsea: 105 milioni di euro di incasso (+23% rispetto al 2024)
10. Inter: 93 milioni di euro di incasso (+42% rispetto al 2024)
11. Manchester City: 92 milioni di euro di incasso (+3% rispetto al 2024)
12. Galatasaray: 81 milioni di euro di incasso (+37% rispetto al 2024)
13. Atletico Madrid: 80 milioni di euro di incasso (+9% rispetto al 2024)
14. Milan: 80 milioni di euro di incasso (-6% rispetto al 2024)
15. Aston Villa: 73 milioni di euro di incasso (+58% rispetto al 2024)
16. West Ham: 69 milioni di euro di incasso (+12% rispetto al 2024)
17. Stoccarda: 68 milioni di euro di incasso (+16% rispetto al 2024)
18. Juventus: 67 milioni di euro di incasso (+14% rispetto al 2024)
19. Fenerbahçe: 64 milioni di euro di incasso (+60% rispetto al 2024)
20. Newcastle: 62 milioni di euro di incasso (-3% rispetto al 2024)
21. Celtic: 59 milioni di euro di incasso (+25% rispetto al 2024)
22. Eintracht Francoforte: 58 milioni di euro di incasso (+15% rispetto al 2024)
23. Roma: 56 milioni di euro di incasso (-14% rispetto al 2024)
23. Dortmund: 55 milioni di euro di incasso (+5% rispetto al 2024)
25. Marsiglia: 55 milioni di euro di incasso (-19% rispetto al 2024)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.