Chi guadagna di più da biglietti e hospitality? Comanda il Real, l'Inter 10^ è la prima italiana

Da poco è stata redatta una speciale classifica che riguarda le entrate da stadio nel 2025 e di conseguenza chi ha incassato di più da biglietti e hospitality. La prima italiana è l'Inter, ma si trova solo al 10° posto, dietro a corazzate come Real Madrid, Arsenal e PSG, che invece comandano la classifica. La seconda squadra del nostro Paese è il Milan 14°, mentre si trovano più indietro Juventus e Roma, rispettivamente 18^ e 23^.

Il gap tra i Blancos e i nerazzurri è di oltre 100 milioni di euro, malgrado Simone Inzaghi abbia portato l'Inter a disputare una finale di Champions League. Questo centra ancora di più il problema: serve ottenere ricavi di un certo tipo per poter competere anche sul mercato con società di questo calibro. Di seguito la classifica:

1. Real Madrid: 222 milioni di euro di incasso (+20% rispetto al 2024)

2. Arsenal: 183 milioni di euro di incasso (+20% rispetto al 2024)

3. PSG: 175 milioni di euro di incasso (+4% rispetto al 2024)

4. Manchester United: 155 milioni di euro di incasso (+19% rispetto al 2024)

5. Tottenham: 150 milioni di euro di incasso (+22% rispetto al 2024)

6. Barcellona: 150 milioni di euro di incasso (+29% rispetto al 2024)

7. Bayern Monaco: 147 milioni di euro di incasso (+12% rispetto al 2024)

8. Liverpool: 138 milioni di euro di incasso (+27% rispetto al 2024)

9. Chelsea: 105 milioni di euro di incasso (+23% rispetto al 2024)

10. Inter: 93 milioni di euro di incasso (+42% rispetto al 2024)

11. Manchester City: 92 milioni di euro di incasso (+3% rispetto al 2024)

12. Galatasaray: 81 milioni di euro di incasso (+37% rispetto al 2024)

13. Atletico Madrid: 80 milioni di euro di incasso (+9% rispetto al 2024)

14. Milan: 80 milioni di euro di incasso (-6% rispetto al 2024)

15. Aston Villa: 73 milioni di euro di incasso (+58% rispetto al 2024)

16. West Ham: 69 milioni di euro di incasso (+12% rispetto al 2024)

17. Stoccarda: 68 milioni di euro di incasso (+16% rispetto al 2024)

18. Juventus: 67 milioni di euro di incasso (+14% rispetto al 2024)

19. Fenerbahçe: 64 milioni di euro di incasso (+60% rispetto al 2024)

20. Newcastle: 62 milioni di euro di incasso (-3% rispetto al 2024)

21. Celtic: 59 milioni di euro di incasso (+25% rispetto al 2024)

22. Eintracht Francoforte: 58 milioni di euro di incasso (+15% rispetto al 2024)

23. Roma: 56 milioni di euro di incasso (-14% rispetto al 2024)

23. Dortmund: 55 milioni di euro di incasso (+5% rispetto al 2024)

25. Marsiglia: 55 milioni di euro di incasso (-19% rispetto al 2024)