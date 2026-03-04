Napoli, De Bruyne vede il rientro: il belga verso la prima convocazione del 2026
Dopo oltre quattro mesi di attesa, il Napoli intravede finalmente la luce in fondo al tunnel per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è infatti sempre più vicino al ritorno tra i convocati e potrebbe diventare una risorsa preziosa per il finale di stagione della squadra guidata da Antonio Conte.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il percorso di recupero del numero dieci azzurro è ormai alle battute conclusive. L’infortunio risale alla sfida contro l’Inter, quando De Bruyne trasformò un calcio di rigore prima di fermarsi per una grave lesione al bicipite femorale della coscia destra. Da quel momento è iniziato un lungo lavoro di riabilitazione che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi.
Il quotidiano sottolinea quanto il suo eventuale ritorno possa incidere nel momento decisivo del campionato: “Un rinforzo eccellente per il rush finale”. Un’assenza pesante che ha accompagnato gran parte della stagione azzurra, ma che ora potrebbe finalmente chiudersi.
Fino a poche settimane fa la possibilità di rivederlo tra i convocati sembrava molto distante. “Un’ipotesi che sembrava fantascienza fino a qualche settimana fa”, scrive la Gazzetta, evidenziando però come la situazione sia cambiata grazie alla sorprendente condizione fisica mostrata dal belga nelle ultime sedute di lavoro. Il Napoli, alle prese con una stagione complicata dagli infortuni, potrebbe dunque ritrovare uno dei suoi giocatori più determinanti proprio nel momento chiave della corsa finale.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30