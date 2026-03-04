Allegri ma non solo. Tutti i papabili per la panchina del futuro del Real Madrid

Di queste ore la notizia che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan, almeno a buona parte di essi. Il Real Madrid ha messo nel mirino, per la terza volta negli ultimi 7 anni, Massimiliano Allegri e in estate potrebbe tentare l'assalto. Xabi Alonso è stato etichettato come errore, Arbeloa non sembra altro che una sorta di traghettatore fino a fine stagione. E così Florentino Perez ha già iniziato a sfogliare la margherita, con Allegri che rappresenta un sogno mai realizzato.

Non solo Allegri, però. Discorso simile è quello che porta a Jurgen Klopp, allenatore a più riprese sondato dai Blancos e mai approdato al Bernabeu. Al netto di trattative vociferate in Spagna con l'Atletico, quella di Klopp è una suggestione che metterebbe d'accordo in molti, dalle parti di Valdebebas.

Non mancano però alternative: con gli eventuali ennesimi ritorni di José Mourinho e Zidane che non sembrano essere opzioni, un nome spendibile è quello di Andoni Iraola il cui percorso col Bournemouth negli ultimi anni non è passato inosservato agli addetti ai lavori. Lo specialista di coppe Unai Emery quindi, profilo calzante considerando la vocazione europeista che da sempre il club madridista ha dimostrato di avere all'interno del proprio dna.