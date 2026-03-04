Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vlahovic torna fra i convocati della Juventus? Fino a qui ha saltato 21 partite

Simone Bernabei
Oggi alle 14:20
Simone Bernabei

Dusan Vlahovic nella giornata di oggi ha lavorato parzialmente insieme al resto del gruppo a disposizione di Luciano Spalletti. Una notizia importantissima per il tecnico di Certaldo e per tutta la Juventus, nell'ottica della corsa Champions in queste ultime 11 giornate.

Il centravanti serbo, ricordiamo, è ai box dallo scorso 29 novembre, oltre 3 mesi fa, quando si procurò una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro nel corso del match vinto dai bianconeri contro il Cagliari allo Stadium.

Da quel giorno solo terapie e allenamenti individuali, fino appunto al rientro parziale in gruppo nella mattinata di oggi. Con la prossima sfida contro il Pisa che potrebbe coincidere col suo rientro nel gruppo dei convocati di Spalletti. Un lasso di tempo in cui la Juventus ha patito particolarmente l'assenza di una prima punta di peso e di gol, con Vlahovic che ha saltato nel complessivo 21 partite. Di queste 14 in campionato (7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), 2 in Coppa Italia (una vittoria e una sconfitta) e 5 in Champions League (3 vittorie, un pareggio e una sconfitta). Nel match coi toscani difficilmente lo vedremo in campo, ma già rivederlo fra i convocati è notizia importante per Spalletti e per tutto il gruppo Juventus.

