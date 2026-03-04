Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, call con un fondo canadese: interesse per il 30% della società, possibile anche il 100%

Bari, call con un fondo canadese: interesse per il 30% della società, possibile anche il 100%
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:57
Daniel Uccellieri

Il Bari continua a vivere un momento complicato sia in campo sia a livello societario. I pugliesi, penultimi in classifica con 25 punti, restano pienamente invischiati nella lotta salvezza e cercano davanti al proprio pubblico un successo che possa dare continuità e tenere lontano lo spettro della retrocessione.

Nel frattempo, però, si muove qualcosa anche sul fronte societario. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, nelle scorse ore ci sarebbe stata una call con i rappresentanti di un fondo canadese interessato a entrare nel capitale del club. Sul tavolo l’ipotesi di acquisire una quota intorno al 30%, anche se non è escluso un tentativo più ampio per rilevare l’intera società. Parallelamente sarebbero in corso contatti e scambi di documenti anche con altri potenziali investitori, alcuni dei quali italiani.

