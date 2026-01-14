Inter, Pio Esposito: "Il primo posto non ci può spaventare, grande legame con Chivu"
TUTTO mercato WEB
Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta di misura sul Lecce grazie al suo gol nella ripresa: "Era il gol che aspettavo da tanto, finalmente è arrivato col duro lavoro che alla fine ripaga sempre in un modo o nell'altro e sono contentissimo. Manca quello in Champions, ma stasera mi accontento di quello che è successo e poi vedremo".
L'abbraccio con Chivu?
"Il nostro legame è di tante parole, ma tanto affetto. Siamo cresciuti insieme, lui da mister e io da giocatore. Il primo posto non ci può spaventare perché è il nostro obiettivo e lo vogliamo tutti, il campionato è ancora lunghissimo ma vogliamo starci".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
2 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile