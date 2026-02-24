Inter-Bodo/Glimt, le probabili formazioni: Chivu ritrova Dumfries, Pio-Thuram dal 1'

Dal gelo del Circolo Polare Artico al calore, almeno metaforico, di un San Siro che si preannuncia infuocato per cercare di rovesciare il brutto risultato del match d'andata. Nel playoff di ritorno di Champions League l’Inter deve rimontare le due reti di scarto della sfida di sei giorni fa persa 3-1 sul campo trappola del Bodo/Glimt. Per farlo si affiderà anche alla spinta del popolo nerazzurro: saranno circa 65mila gli spettatori sugli spalti, 3mila dei quali provenienti dalla lontana penisola scandinava. Direzione arbitrale affidata al fischietto spagnolo Alejandro Hernandez, calcio d’inizio fissato alle ore 21.

COME ARRIVA L’INTER - Pochi dubbi per Chivu: al netto della pesante assenza di Lautaro, vittima dell’infido sintetico dell’Aspmyra Stadion, il tecnico romeno schiererà l’undici migliore. Al centro della difesa torna Akanji, nel terzetto completato da Bisseck e Bastoni. In cabina di regia Zielinski, sostenuto ai lati da Barella e Sucic o Mkhitaryan. Luis Henrique e Dimarco saranno gli esterni. Davanti Pio Esposito e Thuram. Dalla panchina il rientrante Dumfries come possibile soluzione a gara in corso.

COME ARRIVA IL BODO - Ritempratasi al tepore di Marbella, la formazione norvegese si appresta a giocare la partita più importante della sua breve storia con gli stessi uomini e il suo modulo ormai consolidato (4-3-3) puntando sulle ripartenze in contropiede per vidimare il passaggio del turno. Knutsen non dovrebbe toccare niente, confermando in blocco l’undici di partenza vittorioso la scorsa settimana con due soli stranieri in campo: il portiere Haikin e la punta centrale Hogh.