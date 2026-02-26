Inter-Genoa è partita nella storia della famiglia Esposito (e della Serie A)

Campionato di Serie A 20 19/2020. Alla 17esima giornata va in scena Inter-Genoa. È il 21 dicembre e sul punteggio di 3-0 il giovane Sebastiano Esposito mette a segno il rigore del poker nerazzurro. Una centro storico, perché a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni l’attaccante originario di Castellammare conquista la palma del più giovane marcatore interista al Meazza e in Serie A.

Dopo poco più di un quinquennio un altro Esposito sta scrivendo il proprio nome nella storia della Beneamata, è quel Francesco Pio che sostituirà l’infortunato Lautaro Martinez anche contro il Grifone e che in questo torneo conta già 24 presenze e 4 marcature con la maglia che è stata del fratello.

Sono 57 gli incontri Inter-Genoa disputati nella Serie A col girone unico. La contabilità racconta di 43 vittorie Inter, 10 segni X, 4 successi Genoa, 126 gol marcati dai padroni di casa contro i 36 degli ospiti.

Fra l’altro i nerazzurri vengono da una striscia di 11 vittorie in fila. Dal 2-0 del 2013-2014 (Nagatomo e Palacio) all’1-0 della passata stagione (Martinez). Soprattutto, in questo arco temporale i liguri sono andati a segno soltanto 2 volte: nel 2014-2015 con Izzo e nel 2023-2024 con Vasquez.

Praticamente i rossoblù dal 2013-2014 hanno marcato 1 gol ogni 495 minuti al Meazza (recuperi esclusi).

Situazione in classifica dopo 26 giornate di campionato 2025-2026.

Inter prima con 64 punti (21V – 1X – 4P con 62GF e 21GS), 31 colti al Meazza (10V – 1X – 2P con 36GF e 12GS). Negli ultimi 14 match ha mancato l’appuntamento con la vittoria soltanto in 1 occasione: il 2-2 interno col Napoli. Genoa poco sopra la zona rossa con 27 (6V – 9X – 11P con 32GF e 37GS), di cui 11 extra Ferraris (2V – 5X – 5P con 15GF e 19GS). Nelle ultime 2 giornate ha fatto 3-0 col Torino (provocando l’esonero di Baroni) e 0-0 con la Cremonese.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

57 incontri disputati

43 vittorie Inter

10 pareggi

4 vittorie Genoa

126 gol fatti Inter

36 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Genoa 3-3, 32° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Genoa 1-0, 26° giornata 2024/2025