Inter, riecco Josep Martinez in Coppa Italia: fra voglia di campo e l'indagine in corso

Dopo la vittoria contro il Pisa firmata dalla doppietta di Lautaro Martinez l'Inter si tuffa nella Coppa Italia: di fronte, domani sera, il Venezia di Stroppa. Si gioca in gara unica: chi vince accede ai quarti di finale.

Quello della Coppa Italia può diventare un obiettivo per tornare a vincere un titolo, ma al contempo rimane anche una vetrina per chi ha trovato meno spazio fino a qui in questa prima parte di stagione.

A partire da un giocatore che Cristian Chivu sembra intenzionato a testare dal primo minuto: Josep Martinez. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti toccherà a lui difendere i pali al posto di Yann Sommer. Il momento dell'estremo difensore è sicuramente delicato: da un lato c'è la voglia di campo, dall'altro il fatto che non sia semplice dimenticare quanto accaduto con l'81enne che ha perso la vita lo scorso 28 ottobre, investito inavvertitamente dall'estremo difensore spagnolo.

La ricostruzione dell'incidente

L'ex Genoa ha continuato a prepararsi con professionalità a questo momento, nonostante intanto proceda l’indagine per omicidio stradale. Il quotidiano riferisce che, al momento, sono in corso due consulenze tecniche richieste dalla pm di Como, Giulia Ometto.

Sia per quanto riguarda l’autopsia, che avrebbe già confermato il fatto che la morte dell'uomo non sia stata causata da un malore precedente (ma dall'impatto con l'auto di Martinez). Poi c'è la perizia cinematica: dallo studio sulle tracce sul terreno e sui due veicoli coinvolti - la macchina del portiere e il quadriciclo elettrico della vittima - si cerca di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Va tenuto conto che almeno due testimoni hanno confermato come il mezzo dell'anziano sia sbandato. Servirà tempo comunque per arrivare a delle risposte.