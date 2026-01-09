Inter, problemi alla caviglia per Martinez: il portiere in dubbio per il Napoli

Cristian Chivu deve fare i conti con un'emergenza tra i pali in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. Josep Martinez rischia infatti di saltare la sfida del 'Meazza' a causa di un problema fisico.

Secondo SkySport, il portiere spagnolo avrebbe riportato una seria distorsione alla caviglia durante la trasferta di Parma e la sua disponibilità per la gara contro i partenopei è fortemente in bilico. Se l'ex Genoa non dovesse farcela, la gerarchia tra i pali verrebbe stravolta: Alessandro Calligaris si candiderebbe come vice di Yann Sommer, mentre dalla Primavera verrebbe aggregato il giovane Alain Taho come terzo portiere.

La notizia rappresenta una nota stonata per il tecnico nerazzurro, che invece ha ricevuto segnali incoraggianti sul fronte recuperi. Matteo Darmian e Andy Diouf sono tornati a disposizione, mentre crescono le possibilità di rivedere Davide Frattesi nell'elenco dei convocati per una delle partite più importanti della stagione.