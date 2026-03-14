Insigne: "Prima la salvezza del Pescara. Il futuro si vedrà. Mi è mancata la passione"

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Calcio Unplugged, Lorenzo Insigne, attaccante tornato nel calcio italiano dopo la parentesi in MSL per aiutare il Pescara a salvarsi in Serie B, ha spiegato i perché del suo ritorno al Delfino.

"Mi è mancata molto la passione, quella che si sente in Italia non la trovi facilmente in giro. Io sono abituato a giocare sotto pressione, rendo di più."

Il primo gol dopo otto mesi di inattività ha fatto il resto: "Mi sono venuti in mente tanti ricordi. Un'emozione incredibile, in qualsiasi categoria quando uno sta fermo e torna al gol è bellissimo".

Ora c'è un obiettivo chiaro, prima di pensare al futuro: "Voglio riuscire a salvare il Pescara. Il futuro si vedrà".