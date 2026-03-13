Spezia, Donadoni deluso: "Ci è mancata la reazione. Dobbiamo far tesoro di questa lezione"

Brutto passo indietro per lo Spezia, dopo il successo in rimonta ai danni del Monza di sabato scorso è arrivata questa sera una netta sconfitta al "Alberto Braglia" di Modena con un secco 3-0 nell'anticipo della 30^ giornata di serie BKT. Al termine della gara ha parlato Roberto Donadoni nella sala stampa dell'impianto modenese:

"Direi che la partita è stata in equilibrio, prevalentemente bloccata poi chiaramente il gol ha cambiato l’andamento della gara. Mi aspettavo una reazione diversa invece abbiamo faticato sotto questo punto di vista, non c’è stata quella intensità e furia agonistica necessaria. Siamo rimasti nelle posizioni senza incidere non dando supporto al nostro attaccante. Quando sei lento a ripartire e non così determinato e convinto sei sempre a rincorrere. Questo schiaffo ci deve capire che dobbiamo affrontare la partita di martedì con intensità diversamente. Dobbiamo far tesoro di questa lezione, così non vincono le partite. Dobbiamo ricaricare le batterie e prepararci al meglio per la partita contro l’Empoli ed affrontarla in maniera completamente diversa

Sulla scelta di difensori ha aggiunto: “A giochi fatti tutto può starci, a mio avviso la retroguardia non ha sofferto più di tanto, se non in alcune circostanze in cui serviva maggiore attenzione. Non cambia se ci sia un giocatore o un altro, serve uno spirito diverso. Quando riparti serve la convinzione di farsi dare la palla sui piedi. Siamo stati troppo scontati nelle soluzioni, quindi dobbiamo attaccare in maniera diversa”.