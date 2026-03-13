Modena, Sottil soddisfatto: "Ci tenevamo a vincere, contento per i tifosi"

Il Modena torna a vincere al "Alberto Braglia" e lo fa superando lo Spezia per 3-0 nell'anticipo della 30^ giornata di serie BKT. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa il tecnico Andrea Sottil. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da avantigialli.com.

"E’ stata una bella partia da parte degli attaccanti, ma l’hanno fatto tante volte. Ci tenevamo a vincere, e l’abbiamo fatto con un bella prestazione. Ottenuto il 14esimo clean sheet stagionale. Brava la squadra a mettere gli attaccanti nelle condizioni di far gol. Contento per i tifosi che si sono goduti una bella prestazione e una bella vittoria. L’allenatore quando si vince fa sempre le scelte giuste, quando non ci vince si chiede le scelte fatte. Ettore e Manuel possono giocare bene in coppia, è una cosa che avevo bene in testa. Stasera hanno fatto davvero bene, sono entrati in maniera importanti anche Ambrosino e Pedro Mendes. Wiafe è una bella realtà, ha fatto una buona gara, ha margine di crescita incredibile. Bello l’applauso della gente, in allenamento da tutto. Abbiamo tanti giovani come Nieling, Beyuku, Massolin, è la bellezza di questo progetto. Noi vogliamo essere quelli di stasera, ci sono anche gli avversari. Questo è un campionato molto equilibrio, abbiamo 47 punti e vogliamo arrivare più in alto possibile”