La Roma riacciuffa il Panathinaikos (1-1) dopo 75 minuti in dieci e conquista il pass per gli ottavi

La Roma esce indenne da Atene e conquista un pareggio pesantissimo che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League, evitando il passaggio dai playoff. Allo Stadio Olimpico Spyros Louīs contro il Panathinaikos finisce 1-1 una gara durissima, segnata dall’espulsione di Mancini al 15' del primo tempo e risolta nel finale da un'incornata inattesa di Ziolkowski (primo gol in maglia giallorossa per il giovane difensore polacco).

L’avvio è favorevole alla Roma, aggressiva nel pressing e capace di creare subito pericoli, ma la partita cambia nettamente volto tra il 13’ e il 15’, quando Mancini viene prima ammonito e poi espulso dopo il richiamo del VAR. In inferiorità numerica, i giallorossi si abbassano, si ricompattano con Cristante arretrato in difesa e resistono alle iniziative greche, salvati anche dalla traversa colpita da Katris prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Pana riesce però a far valere l’uomo in più e firma il vantaggio al 58’, sfruttando un grave errore di Ghilardi che apre la strada al destro vincente di Taborda con uno sventurato retropassaggio di testa. Sembra l’episodio decisivo, ma la Roma non si arrende: mister Gasperini attinge dalla panchina, inserisce forze fresche e nel finale trova il premio alla resilienza. All’80’, sul cross di Pisilli deviato da Katris, spunta Ziolkowski che in tuffo anticipa Skarlatidis e batte Lafont per l’1-1. Un gol inaspettato, difeso con gli artigli fino al triplice fischio finale, che consente alla compagine capitolina di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Da segnalare, infine, il tanto atteso ritorno in campo di Angelino, che all'87' rileva Tsimikas e si mette finalmente alle spalle i gravi problemi di salute degli scorsi mesi.

