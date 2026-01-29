Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3, le pagelle: Rowe e Orsolini incontenibili, Zortea è un motorino

Risultato finale: Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3

MACCABI TEL AVIV (a cura di Antonino Sergi)

Melika 5 - Qualche parata degna di nota soprattutto nel primo, ma rimane il grave errore che apre le danze. Legge male una facile conclusione di Moro, respinge su Rowe che sblocca il punteggio.

Ben Hamo 5,5 - Sfortunato quando il pallone lo sfiora soltanto sul gol di Orsolini, prova almeno a metterci i muscoli per evitare una figuraccia al Maccabi contro gli avanti del Bologna. Dal 79' Sharar sv.

Shlomo 5 - In perenne difficoltà contro Castro, tanto che si prende anche il giallo nel tentativo di contenere l'argentino. Spende qualche fallo di troppo, rischia il secondo e poi chiede il cambio per infortunio. Dal 51' Asante 6 - Tiene meglio, anche se dopo l'ora di gioco il Bologna spinge meno sull'acceleratore.

Heitor 5 - Si salva quando si perde Orsolini nel primo tempo che insacca di testa, poi annullato per fuorigioco. Se Revivo stende il tappeto rosso agli avversari, lui prova a metterci una pezza ma non basta.

Ben Harush 4,5 - Le corsie esterne sono state uno degli anelli deboli del Maccabi in questa sfida, Miranda non trova ostacoli contro il terzino israeliano che poi sbaglia un gol già fatto nel primo tempo.

Sissokho 6,5 - Senza alcun dubbio il migliore in campo della squadra di casa, tanta corsa e due imbeccate perfette che mettono in porta prima Ben Harush e poi Andrade. Ma i compagni sprecano.

Lederman 5 - Più di rottura che di fraseggio, prova a mettere i muscoli per contrastare il palleggio del Bologna. Manca in fase di palleggio, poco dinamico.

Revivo 4,5 - Il Bologna trova terreno fertile lungo la corsia del laterale israeliano, sia Zortea che Orsolini vincono tutti i duelli individuali con il tre del Maccabi. In perenne sofferenza, rischia il rigore ma il VAR lo salva.

Peretz 5,5 - L'ex Venezia viene schierato sulla trequarti a supporto del centravanti, ma fatica in una partita dove il Maccabi rimane arroccato tranne in qualche sporadica sfuriata offensiva. Dal 79' Davida sv.

Andrade 6 - Almeno ci prova, qualche guizzo interessante da parte del numero dieci dei padroni di casa che va anche vicino al gol con un tocco sotto terminato di poco a lato. Dal 51' Varela 5,5 - Voleva scuotere l'attacco, ma si vede pochissimo.

Madmon 5 - Il Maccabi Tel Aviv si vede poco in zona d'attacco, ma in tutti i lanci lunghi alla ricerca del centravanti ecco che viene annullato dalla marcatura di Casale che gioca sempre d'anticipo. Dal 67' Ben Simon 6 - Prova a mettersi in mostra, del resto è un classe 2009 alle prime tra i grandi.

Dan Romann 5 - Meno di un giorno a disposizione per preparare la sfida, nominato nella serata di ieri come nuovo allenatore per questa sfida ma il suo Maccabi Tel Aviv si conferma fanalino di coda di questa Europa League. In perenne sofferenza ogni volta che il Bologna abbassa la testa, subisce ed esce sconfitta anche nell'ultima gara. Se poi Ben Harush e Andrade non sfruttano quelle occasioni, allora tutto si fa più complicato.

BOLOGNA (a cura di Alessio Del Lungo)

Skorupski 6 - Finalmente una serata tranquilla, quella che aspettava dopo il suo rientro. Il Maccabi Tel Aviv ha due chance, ma calcia sempre fuori davanti al portiere polacco.

Zortea 7 - Tanta intraprendenza e sfrontatezza, oltre a un motore diverso rispetto a quello dei suoi avversari, che non lo prendono mai. Il 2-0 è un gran gol di Orsolini, ma è anche suo il merito, visto che lo lancia in profondità con i giri giusti.

Vitik 6 - Ordinaria amministrazione in una partita troppo semplice per rappresentare un test significativo. Un suo errore rischia però di mandare gli israeliani in vantaggio, è l'unica sbavatura.

Casale 6 - Mai impegnato, non va mai in difficoltà e contiene gli attaccanti avversari con apparente facilità.

Miranda 6,5 - Sulla sinistra è un fattore che contribuisce a rendere più pericolosa la manovra del Bologna con tante sovrapposizioni, che spesso vengono premiate.

Freuler 6 - Al rientro è normale non sia ancora nella sua migliore forma. Ritmi un po' compassati, ma ha un senso della posizione incredibile, che gli permette di non sfigurare.

Moro 6,5 - Calcia debolmente, ma è il suo tiro a favorire la rete del vantaggio di Rowe. Aiuta così l'ex OM a sbloccare la gara, per il resto è un regista utilissimo. Dall'85' Pobega 7 - Entra e segna. Difficile fare meglio di così.

Orsolini 7,5 - Un gol annullato e una rete favolosa, che gli permette di raggiungere a quota 84 Signori nella classifica all-time dei marcatori del Bologna. Da capitano vero inizia con il piglio giusto e con l'atteggiamento fa subito capire che oggi non è giornata... Sì, ma per gli altri. Dal 70' Cambiaghi 7 - Tutti i palloni che tocca li amministra bene, saltando più volte il suo avversario e mettendo cross interessanti nel mezzo all'area. C'è il suo zampino sul 3-0.

Ferguson 6 - Meglio di quello che ha fatto vedere ultimamente, ma gli manca ancora quella lucidità sottoporta che lo contraddistingueva prima dell'infortunio. Sbaglia un gol già fatto nel primo tempo su assist di Rowe, calciando inspiegabilmente addosso a Malika. Per il resto si muove molto bene. Dall'85' Odgaard sv

Rowe 7,5 - Finché è in campo semina il panico. Il gol è da opportunista vero, ma è la l'assist non sfruttato da Ferguson dopo la fuga sul centro-sinistra a rubare gli occhi ai pochi spettatori della TSC Arena. Sembra molto in crescita. Dal 53' Bernardeschi 6,5 - Ha voglia di giocare e si vede. Si sbatte e crea i presupposti per segnare gol.

Castro 6 - Meriterebbe anche qualcosa in più, ma nel suo caso pesano gli errori davanti alla porta. Non fallisce chance clamorose, ma una rete avrebbe dovuto segnarla. I movimenti invece sono da centravanti puro. Dal 70' Dallinga 5,5 - Si vede solo a pochi metri dalla porta, quando non devia un cross perfetto di Miranda e mette clamorosamente fuori.

Vincenzo Italiano 7 - D'accordo, il valore degli avversari era nettamente inferiore a quello del suo Bologna, ma quella di Backa Topola poteva essere una trappola. La sua squadra non sbaglia l'approccio e dopo tutto diventa più semplice.