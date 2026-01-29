Genoa, caccia all'erede di Norton-Cuffy: piace Raolisoa. L'Angers ha rifiutato la prima offerta

Secondo quanto riferito dal portale francese Footmercato il Genoa avrebbe messo gli occhi sul terzino destro Lilian Raolisoa, classe 2000, dell’Angers tanto da aver giù avanzato un’offerta sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il club transalpino, che la scorsa estate ha blindato il calciatore facendogli firmare un contratto fino al 2028, avrebbe però rifiutato la prima proposta.

Il club ligure però è molto interessato all’esterno francese, che vanta 99 presenze e tre gol con i bianconeri, e per questo potrebbe presentare a breve una nuova offerta alzando la posta in palio. Raolisoa potrebbe dunque arrivare sotto la Lanterna per sostituire quel Brooke Norton-Cuffy su cui è forte il pressing della Juventus (oltre che l’interesse dell’Inter) e potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni complessivi.