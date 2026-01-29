Ziolkowski il bomber che non ti aspetta, l’ultima gasperinata. Ma ora può contare sui volti nuovi

Se il centravanti non ce l’ha, Gian Piero Gasperini se lo inventa. In una serata nella quale il tecnico della Roma è stato tradito da uno dei giovani su cui di recente sta puntando parecchio, lo sfortunato Ghilardi, ci ha pensato Jan Ziolkowski a mettere le cose a posto e far tornare il sorriso, per quanto possibile, sul volto dell’allenatore giallorosso.

Il bomber che non ti aspetti. Gasperini, sulla carta, ha quattro centravanti di ruolo e almeno uno “finto”. Nessuno, però, era a disposizione questa sera: agli infortunati Ferguson e Dovbyk si è aggiunto Dybala, mentre Robinio Vaz e Donyell Manel non potevano essere schierati nella League Phase di Europa League. E così Gasperini, dopo aver tentato Soulé in avvio, sotto di un uomo e un gol ha pensato di piazzare lì davanti il difensore centrale polacco classe 2005. Ha funzionato, visto che Ziolkowski lo ha ripagato con la rete che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale della seconda competizione europea.

Da ora, però, Gasperini ponta contare sui rinforzi di gennaio: conclusa la prima fase, infatti, la Roma potrà inserire nella lista dei 25 sia Robinio Vaz sia Malen. Valutazioni da fare comunque con grande attenzione: i giallorossi, come tutti i club impegnati in EL, hanno la possibilità di effettuare fino a un massimo di tre cambi in lista.