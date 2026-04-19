Inter su Palestra? Il prezzo è alto. La variabile Dumfries e l'incognita Premier

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima della vittoria sul Cagliari ha ammesso ancora una volta che i nerazzurri apprezzano Marco Palestra, al contempo ricordando che si tratta di un giocatore dell'Atalanta. Che di recente ha dimostrato come sa far valere i propri argomenti, quando si tratta di tenere il punto in merito alle cifre da pagare per i propri giocatori.

Secondo quanto riporta Tuttosport (e come vi abbiamo raccontato) al momento Palestra non può essere un obiettivo dell'Inter, ma al contempo lo potrebbe diventare qualora Dumfries dovesse lasciare Milano. Ricordiamo che l'esterno olandese ha una clausola di 25 milioni di euro con la quale potrebbe essere acquistato da altri club, senza alcuna trattativa.

Il quotidiano riporta che In questo caso l’Inter andrebbe su Palestra come primo obiettivo, anche per l'obiettivo di avere uno zoccolo duro di italiani nello spogliatoio. E il prezzo? Sarebbe l'ostacolo più duro da superare, visto che l’asticella dovrebbe oscillare tra i 40 e i 50 milioni al netto di eventuali contropartite che possano essere inserite nell’affare. Prezzo alto, ma l'Atalanta sa trattare e non cedere alle pressioni. Con il rischio che alla fine possa spuntare, come successo già con Calafiori nel recente passato, qualche club di Premier League a portare le cifre richieste.