Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Video

Benevento-Team Altamura 4-0, continua l'inseguimento alla Salernitana. Gol e highlights

Oggi alle 10:04Serie C
Luca Bargellini

La Salernitana non accenna a rallentare la propria corsa in vetta al Girone C di Serie C, ma le due prime inseguitrici, Benevento e Catania non sono da meno.

Per quanto riguarda il club sannita, ad esempio, ieri è arriva una bella vittoria per 4-0 sul Team Altamura sul prato del 'Vigorito'. Decidono le reti al 22' di Salvemini su calcio di rigore, Lamesta in pieno recupero della prima frazione, Manconi al 50' e Mignani all'87'.

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE C
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo... Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo di B
Ascoli e Ravenna volano. Idem Brescia e Benevento. La gol collection della domenica... Ascoli e Ravenna volano. Idem Brescia e Benevento. La gol collection della domenica
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca
Altre notizie Serie C
Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo... Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo di B
Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina" TMW RadioPicerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"
Ascoli e Ravenna volano. Idem Brescia e Benevento. La gol collection della domenica... VideoAscoli e Ravenna volano. Idem Brescia e Benevento. La gol collection della domenica
Benevento-Team Altamura 4-0, continua l'inseguimento alla Salernitana. Gol e highlights... VideoBenevento-Team Altamura 4-0, continua l'inseguimento alla Salernitana. Gol e highlights
Ascoli-Pontedera 5-0, i bianconero volano: D'Uffizi decisivo. Gol e highlights VideoAscoli-Pontedera 5-0, i bianconero volano: D'Uffizi decisivo. Gol e highlights
Cittadella-Triestina 1-0, Diaw regala la seconda vittoria. Gol e highlights VideoCittadella-Triestina 1-0, Diaw regala la seconda vittoria. Gol e highlights
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca
Picerno, scelto il successore di De Luca: panchina a Bertotto. I dettagli TMWPicerno, scelto il successore di De Luca: panchina a Bertotto. I dettagli
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
3 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
Immagine top news n.1 Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"
Immagine top news n.2 Inter, Esposito sempre più incedibile: a fine stagione il suo stipendio sarà almeno raddoppiato
Immagine top news n.3 Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus
Immagine top news n.4 Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
Immagine top news n.5 Italia, Gattuso in ansia per Kean: oggi solo terapie. Bastoni lascia il ritiro
Immagine top news n.6 Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo
Immagine top news n.7 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"
Immagine news Serie C n.2 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.3 Lumezzane, Gaetano Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Como in prestito: Engelhardt bene in Bundes. Azon cerca il primo gol
Immagine news Serie A n.2 Milan, Rabiot non preoccupa ma resta in dubbio per Islanda-Francia. Il punto sul centrocampista
Immagine news Serie A n.3 Il Cagliari in prestito: Mutandwa esulta in Austria. Vinciguerra cerca ancora l'esordio
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Gigot sempre più verso l'addio: Ligue 1 o Saudi Pro League le destinazioni
Immagine news Serie A n.5 Il Bologna in prestito: Karlsson segna in Scozia. Corazza cresce a Pescara
Immagine news Serie A n.6 Sacchi: "Perché non immaginare Zidane alla Juve? Sarebbe un tocco di romanticismo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fracchiolla-Dionigi, coppia vincente: la stima innata per lo step salvezza della Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, contro il Padova serve la svolta: Aquilani rischia? Nulla è da escludere
Immagine news Serie B n.3 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo di B
Immagine news Serie C n.2 Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli e Ravenna volano. Idem Brescia e Benevento. La gol collection della domenica
Immagine news Serie C n.4 Benevento-Team Altamura 4-0, continua l'inseguimento alla Salernitana. Gol e highlights
Immagine news Serie C n.5 Ascoli-Pontedera 5-0, i bianconero volano: D'Uffizi decisivo. Gol e highlights
Immagine news Serie C n.6 Cittadella-Triestina 1-0, Diaw regala la seconda vittoria. Gol e highlights
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.6 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?