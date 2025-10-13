Benevento-Team Altamura 4-0, continua l'inseguimento alla Salernitana. Gol e highlights
La Salernitana non accenna a rallentare la propria corsa in vetta al Girone C di Serie C, ma le due prime inseguitrici, Benevento e Catania non sono da meno.
Per quanto riguarda il club sannita, ad esempio, ieri è arriva una bella vittoria per 4-0 sul Team Altamura sul prato del 'Vigorito'. Decidono le reti al 22' di Salvemini su calcio di rigore, Lamesta in pieno recupero della prima frazione, Manconi al 50' e Mignani all'87'.
SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE C
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani
Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
