Atalanta, Musah: "Ahanor ha grande talento. Farà una carriera bellissima"

La conferma delle qualità di Honest Ahanor arriva direttamente da un suo compagno, Yunus Musah, che in un'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, ha risposto così quando gli è stato chiesto se qualcuno tra i giovani lo avesse colpito: "Ahanor è un ragazzo di grande talento. Mi rivedo in lui per età e percorso. È serio, lavora tanto e ha qualità notevoli. Ogni tanto gli do qualche consiglio, perché credo che farà una carriera bellissima".

Nessun dubbio per il centrocampista dell'Atalanta neanche quando si parla di riferimenti nello spogliatoio. Ce n'è uno che ormai è lì da troppo tempo per non essere menzionato: "Da De Roon posso imparare tanto: è qui da anni, conosce ogni dettaglio del gioco dell’Atalanta. Osservare come interpreta il ruolo e come si muove in campo è un continuo insegnamento".

Chiosa finale sul ruolo preferito: "Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o dietro le punte. Qui ci sono giocatori come Ederson, de Roon e Pasalic, da cui sto imparando moltissimo. Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist. So che posso fare meglio in zona offensiva, e sto lavorando per diventare un centrocampista completo".