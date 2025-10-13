Virdis sugli attaccanti italiani: "Pio Esposito bellissima sorpresa. Anche Camarda esploderà"

"È un momento propizio per gli attaccanti, dobbiamo approfittarne. Francesco Pio Esposito è una bellissima novità, una sorpresa. Ora Gattuso ha molta possibilità di scelta in attacco, speriamo possa arrivare anche negli altri ruoli". Così Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla ricchezza offensiva a disposizione del ct azzurro Gennaro Gattuso.

Capitolo Camarda: Ibrahimovic ha detto che sarà il futuro del Milan. Esploderà come Pio Esposito? "Ne sarei felice. Sono rimasto sorpreso quando il ragazzo ha fatto le prime presenze in campo e poi non è stato confermato con continuità. Questo mi ha fatto venire dei dubbi, spero che il futuro me li tolga".

Il sistema calcio italiano a caccia di giovani talenti: "Siamo un po' in difficoltà in diversi ruoli. I talenti non nascono più come una volta. Facciamo fatica a creare situazioni favorevoli per i ragazzi. Non so dire bene il motivo, forse è un periodo così. Speriamo finisca presto".

Milan da scudetto? "Credo abbia delle possibilità, le prime giornate lo fanno pensare. C'è una crescita, l'inserimento di qualche giocatore ha dato delle maggiori certezze In più non ha lo stressante impegno di coppa in mezzo alla settimana e potrà concentrarsi su una sola competizione. Il Milan ha delle chances."

Può giocarsela fino in fondo anche la Juventus? "Anche la Juve sta migliorando, sta acquisendo sicurezza in alcuni giocatori. Mi auguro possa giocarsela fino alla fine, il campionato diventerebbe molto interessante".

La Juve e la ricerca delle gerarchie in attacco: "Per un allenatore è sempre bello avere problemi di quantità. Sono sempre stato innamorato di Vlahovic, gli auguro di tornare ai livelli di qualche anno fa. Yildiz? Sta dimostrando di avere ottime qualità, ma non si può però paragonare a Del Piero e Platini. Diamogli il tempo di dare il meglio, in tranquillità".

Chiusura con Milan-Como, gara che si giocherò in Australia: "Davvero strana questa trasferta in Australia. Sarebbe bello che tutto rimanesse nei nostri confini".