L'Atalanta in prestito: El Bilal fatica al Besiktas, crescono Palestra e Bonfanti
Pochi i giocatori ceduti in prestito dall'Atalanta, club che ha alle spalle la propria squadra Under 23 in cui far crescere e maturare i più giovani. Tutti importanti, quindi, i 5 calciatori ceduti in prestito nel corso della sessione estiva.
EL BILAL TOURE (Besiktas)
Dopo il prestito allo Stoccarda, il colpo più oneroso della storia dell'Atalanta è tornato a Bergamo per poi ripartire dopo un'estate passata ad allenarsi con Juric. Il Besiktas, al termine della stagione, potrà riscattare il suo cartellino. Fin qui un solo gol nelle 5 partite giocate.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni
Presenze: 5
Reti: 1
Assist: 0
MARCO PALESTRA (Cagliari)
Quello che viene visto da molti addetti ai lavori come il prossimo big in uscita dal vivaio della Dea è passato in prestito secco al Cagliari e proprio in Sardegna il classe 2005 sta trovando la sua dimensione: 5 partite giocate su 5, di cui 4 da titolare, e un assist.
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 5
Reti: 0
Assist: 1
IBRAHIM SULEMANA (Bologna)
Sfortunato il centrocampista ghanese, infortunatosi al ginocchio nelle scorse settimane e fin qui mai utilizzato da Vincenzo Italiano.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 11 milioni
Presenze: 0
Reti: 0
Assist: 0
BEN GODFREY (Sheffield United)
Nonostante l'addio di Gasperini, il difensore inglese continua a non convincere l'Atalanta che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito secco allo Sheffield United, club che gioca in Championship. Quattro fin qui le presenze con la nuova maglia.
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 4
Reti: 0
Assist: 0
GIOVANNI BONFANTI (Pisa)
Il difensore è passato al club toscano in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo da 6 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni. Dal suo arrivo, mister Gilardino lo ha sempre utilizzato per un totale di 5 presenze.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 6 milioni che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni
Presenze: 5
Reti: 0
Assist: 0
