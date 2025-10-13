L'ex Ferri non ha dubbi su Baroni: "Mi piace molto, ho fiducia in lui. Il Toro vive di due fasi"

Giacomo Ferri, ex difensore del Torino, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando così dei gol subiti dai granata: "Questa squadra vive di due fasi: quando è in possesso e quando non lo è. E in quest'ultima fatica. Baroni nasce difensore, ha giocato ad alti livelli, sono sicuro che starà lavorando molto su questo: è navigato, esperto, mi piace molto, ho fiducia in lui".

Le piace un Torino con Adams e Simeone?

"Li vedo compatibili, credo possano giocare insieme. Ricordo un anno fa, quando Adams faceva coppia con Zapata, era imprendibile perché Duvan gli portava via difensori e restava uno contro uno. Si potrebbe riproporre con Simeone".

Quindi cosa possono diventare?

"Sono un bel vantaggio per Baroni. Nel secondo tempo contro la Lazio, quando Adams è entrato e si è messo vicino al Cholito hanno fatto impazzire i difensori. Insieme possono formare una gran bella coppia, hanno potenzialità enormi. Il Toro ha una batteria di attaccanti importante".

Sabato ci sarà un'altra partita complicata, a Torino arriverà il Napoli di Conte. Come se la immagina?

"Sarà un'altra partita difficile, dove sarà molto importante avere la testa ma non per 90 o per 94 minuti, ma per 100 minuti. Queste squadre, se sbagli una minima cosa, ti puniscono".