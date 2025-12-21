Inter, Volpi: "Gestire il ginocchio di Ronaldo un dolore. Kanu? Tutto merito di Moratti"

Ai microfoni di Repubblica, Piero Volpi, storico ea attuale medico dell'Inter, parla della gestione del ginocchio di Ronaldo, una esperienza unica e terribile: "Fu doloroso anche per noi. Le tecniche diagnostiche e chirurgiche non erano quelle attuali. Campioni come lui o Van Basten avrebbero avuto carriere più lunghe".

Cosa l'ha colpita della vicenda clinica di Nwankwo Kanu?

"Arrivò dall'Ajax senza che il suo cuore fosse mai stato testato. Aveva un'alterazione importante. Lo tenemmo con noi, lo facemmo curare, e fini la carriera in Premier League. Una soddisfazione enorme. Tutto grazie alla bontà di Moratti".

Siete ancora legati?

"Certo. Ha fatto la storia dell'Inter e del calcio. Per i giocatori era come un padre, il club era una famiglia. E aveva bene in mente che nel calcio i tifosi ripongono molti dei loro sogni".