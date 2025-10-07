Inter, al Prof. Volpi il premio Quarenghi: "Ponte con la Grande Inter di Herrera"

Premio in arrivo per il Responsabile dell'area medica dell'Inter, il Prof. Piero Volpi. Il Panathlon Club BG, il Coni Provinciale Orobico e la famiglia Quarenghi infatti, in collaborazione con il Comitato Coppa Quarenghi gli consegneranno il Premio Quarenghi al medico sportivo.

La cerimonia si terrà lunedì 13 ottobre ore 20.00 presso il Salone delle Feste dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme. Il dottor Giampietro Salvi, presidente del Comitato Coppa Quarenghi, ha parlato così dell'evento: "Anche quest’anno consegniamo il nostro prestigioso premio ad un grande nome in ambito medico e sportivo. Ex calciatore, oggi medico di fama internazionale, Volpi si aggiunge all’albo d’oro di quello che a me piace definire ‘Nobel della medicina sportiva’, nato per ricordare il nostro dottor Angelo Quarenghi, medico della grande Inter di Helenio Herrera e di campioni come Felice Gimondi, Giacomo Agostini e Sara Simeoni. Con il premio al prof. Piero Volpi creiamo un ponte ideale tra quella che è stata la grande Inter di Angelo Quarenghi e l’Inter di oggi. Il Premio Quarenghi è l’unico riconoscimento di questo tipo al mondo dedicato alla figura del medico sportivo".

L'Albo d'Oro del premio.

Il Premio Angiolino Quarenghi viene assegnato dal 1995, in ricordo del dottor Angelo Quarenghi, medico della grande Inter guidata da Helenio Herrera. Fra i premiati degli scorsi anni, numerose celebri personalità sportive: fra queste Alfredo Calligaris ex preparatore atletico di Atalanta, della grande Inter di Herrera e della Nazionale di calcio azzurra; Leonardo Vecchiet, per anni medico della Nazionale di calcio italiana; Antonio Dal Monte, medico e pilota motonautico italiano, già Direttore scientifico e Capo del Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI.