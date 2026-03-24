Irlanda del Nord, Galbraith: "Italia avrà più pressioni di noi". Poi parla dell'incontro con Snoop Dogg

Ethan Galbraith, centrocampista dello Swansea e di quell'Irlanda del Nord che giovedì sera affronterà a Bergamo l'Italia nella semifinale dei playoff per il Mondiale, ha parlato alla Press Association in vista del match: "Il magnetismo di una gara del genere parla da solo. Personalmente è senza dubbio la più grande partita a cui ho mai preso parte".

Come si convive con certe emozioni?

"Cercherò di non pensarci per quanto posso, come fosse una sorta di qualunque altra gara, anche se non sarà semplice. Come calciatore però impari a non poter essere troppo emotivo o pensare troppo alle cose".

L'Italia non partecipa al Mondiale da due edizioni...

"La pressione è più sull'Italia che su di noi. Noi possiamo uscire e giocare serenamente il nostro calcio. Loro hanno l'aspettativa assoluta di vincere ma penso che la nostra squadra abbia dimostrato di potersela giocare alla pari con le big. In squadra abbiamo qualità, è un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, tutto funziona al meglio".

Recentemente Snoop Dogg ha comprato alcune azioni dello Swansea e l'avete incontrato...

"E' venuto al campo di allenamento e ho passato del tempo con lui, ci ho parlato. Ci ha dato alcuni pensieri motivazionali e ci ha chiesto dei nostri percorsi personali. E' stato bello".