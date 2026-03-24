TMW Zaniolo snobbato nonostante una grande stagione. Ma potrà essere convocato più avanti

Nicolò Zaniolo è alla migliore stagione della sua seconda vita calcistica. Quella dopo la Roma, con la cessione al Galatasaray, l'Aston Villa, il rientro in Italia fra Atalanta e Fiorentina. All'Udinese è diventato trascinatore, anche in partite - come quella contro il Genoa - che sembravano raccontare un'altra storia rispetto alla sua. Per questo non essere nella lista per le sfide contro Irlanda del Nord e una fra Bosnia Erzegovina e Galles può sembrare una scelta quantomeno azzardata.

Così Gennaro Gattuso ha deciso di non convocarlo. Nonostante qualche assenza e l'intenzione, di Federico Chiesa, di lasciare il ritiro per un problema fisico. Al suo posto convocato Cambiaghi. "So che mi chiederete di Bernardeschi, Zaniolo, Orsolini, anche se quest'ultimo recentemente c'era... Ho cercato di creare un gruppo. Spero con tutto il cuore di provare a raggiungere un obiettivo, per come si sta comportando questo gruppo ci meritiamo una gioia".

Insomma, gli assenti potrebbero essere, mai come questa volta, vincenti. Anche perché poi mancherebbero altri due mesi e mezzo al Mondiale, con Zaniolo che potrebbe essere convocato più avanti, per la kermesse iridata. Oppure venire ricordato come altri nel momento della loro mancata convocazione. Uno su tutti, probabilmente, Roberto Baggio al Mondiale del 2002. Quando, però, gli altri nomi erano altrettanto altisonanti.