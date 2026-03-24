Roma, Gasperini sorride: Soule è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre 50 giorni
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Matias Soulè è tornato ad allenarsi in gruppo. Questa la notizia principale proveniente da Trigoria in merito alle condizioni della Roma di Gian Piero Gasperini. Fuori a causa di una fastidiosa pubalgia da più di 50 giorni - riporta Sky Sport - il fantasista argentino è tornato a disposizione del tecnico giallorosso e potrebbe essere convocato per la sfida contro l'Inter.
Soulè sarebbe un recupero fondamentale dal punto di vista della creatività per la corsa Champions. La gara contro i nerazzurri, ricordiamo, è prevista il 5 aprile alle 20.45.
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