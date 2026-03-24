Inizia la missione Mondiale: out Chiesa, c'è Cambiaghi. E Gattuso elogia Bastoni

E' partita la missione Mondiale dell'Italia. Dopo essersi ritrovata domenica sera a Coverciano, prima giornata di lavori per la squadra di Gennaro Gattuso. Il CT ha inaugurato la spedizione con la sua conferenza stampa, ma prima era arrivata la notizia della defezione di Federico Chiesa: "Perché Mancini, Scamacca e Bastoni hanno deciso di restare e Chiesa è tornato a casa?", è stato chiesto in conferenza stampa al CT della Nazionale che ha risposto così: "Perché non sono tutti uguali - ha detto -. Le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha dei problemi, che è titubante, devo fare delle scelte. Non se la sentiva, è tornato a casa e io devo accettarlo. Nella vita al di là di una partita i rapporti sono importanti, da quando faccio questo mestiere non avendo grande conoscenza a livello medico ho capito che dopo un po' non puoi insistere. Non insisto, faccio capire, ma quando uno decide di voler tornare a casa è giusto che torni a casa".

Al posto di Chiesa è stato convocato Nicolò Cambiaghi, attaccante classe 2000 del Bologna che oggi ha fatto parte del gruppo dei 14 giocatori in campo per la seduta di allenamento (anche se Politano non ha preso parte alla partitella finale). Gli altri 14, tra calciatori scesi in campo domenica e altri non al meglio, si sono allenati in palestra: "Sapete tutti il problema che ha avuto Bastoni (alla tibia, ndr). Da domenica mattina è a Coverciano, sta facendo le cure. Deve lavorare e curarsi bene, speriamo di averlo a disposizione. Lo ringraziamo per la grande disponibilità mostrata. Scamacca ha un problema all'adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione. Per Mancini è un affaticamento, nessun problema. Calafiori ieri ha sentito un dolorino ma pensiamo di riaverlo".

Bastoni ieri, dopo il lavoro in palestra, è anche sceso in campo, una corsa che lascia ben sperare in vista della gara di giovedì sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. "Rispetto per l'avversario, corrono tantissimo. A livello qualitativo non è una grande squadra ma hanno cuore e sui piazzati fanno paura", ha detto il CT. Oggi la squadra svolgerà un'altra seduta di allenamento, l'ultima a Coverciano visto che la rifinitura mercoledì sera andrà in scena nello stadio che ospiterà il match.

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Il programma

Ha preso il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.