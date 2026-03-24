Irlanda del Nord, Kelly: "Italia favorita, ma noi siamo abituati ad essere l'underdog"

Il centrocampista dell'Irlanda del Nord Patrick Kelly ha parlato in conferenza stampa in vista del match di giovedì sera contro l'Italia a Bergamo, playoff per l'accesso al prossimo Mondiale: "Dovremo mettere sotto pressione l'Italia ,non solo mostrare rispetto. Sappiamo che loro sono una squadra forte, e per questo dobbiamo rispettarli, ma dobbiamo anche metterli in difficoltà con l'idea di poterli battere".

L'Italia è favorita?

"Ovviamente siamo sfavoriti, ma l'Irlanda del Nord è abituata ad esserlo. Quindi per noi non cambia molto, è solo una gara ad eliminazione diretta".

Lei e altri membri della rosa avete poca esperienza...

"Per me è successo tutto molto velocemente e sono ancora giovane. Sarà una grande esperienza per me".

Avete voglia di compiere l'impresa?

"Arrivati a questo punto sarebbe dura restare fuori. C'è voglia di andare oltre. Ne ho parlato con la famiglia e con alcuni compagni, di quanto sarebbe bello andare ai Mondiali. Ognuno ha delle buone ragioni per essere positivo. Personalmente spero di poter avere effetti positivi per le sorti del gruppo".