TMW Roma, margini per ricucire rapporto Ranieri-Gasperini. Il ruolo di Massara nel mirino

Ci sono dei margini per ricucire il rapporto fra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Dopo l'eliminazione dall'Europa League - che ha esacerbato i toni tra le parti - c'è stata una riunione tecnica in cui la famiglia Friedkin ha chiesto a tutti gli attori di abbassare i toni per evitare di concludere la stagione nella maniera peggiore, con il Como comunque nel mirino - a tre punti - al netto dei tanti infortuni che stanno falcidiando la squadra.

Così non è detto che non si possa tornare a uno stato dell'arte più tranquillo rispetto a quanto visto ultimamente. Perché i Friedkin non vorrebbero iniziare da zero un'altra volta e, sostanzialmente, stanno cercando di mantenere una linea. L'intenzione della prossima stagione è quella di cercare di lottare per lo Scudetto inserendo tanti milioni - a prescindere dalla Champions - e con ingaggi molto inferiori rispetto a quelli attuali, almeno di partenza.

Il ruolo di Massara, in questo momento, rimane nel mirino. Perché il mercato è stato insoddisfacente, ma non sono passate inosservate anche le parole sugli infortuni, con lo staff medico che è finito sotto accusa. Insomma, la tempesta non è ancora passata del tutto, ma per ora si naviga a vista.