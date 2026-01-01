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Catanzaro, Morganti: "A Cesena penalizzati dal risultato. Centro sportivo? Lo stiamo progettando"

Catanzaro, Morganti: "A Cesena penalizzati dal risultato. Centro sportivo? Lo stiamo progettando"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 14:59Serie B
Luca Bargellini

Paolo Morganti, attuale direttore generale del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de LaC News24 sul momento della società calabrese dopo il ko contro il Cesena:

"Diciamo che è stata una partita particolare perché innanzitutto abbiamo sprecato alcune occasioni nel primo tempo e poi, nella ripresa, abbiamo avuto un calo e loro sono usciti. Alla fine il risultato ci ha penalizzato. Quanto alla stagione, all'inizio sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà e dovevamo fare un campionato costituito da un approccio diverso poiché abbiamo una squadra formata da diversi giovani. Grazie al lavoro di mister Aquilani e del direttore sportivo Polito, però, abbiamo potuto accelerare il processo e adesso ci troviamo stabilmente in zona playoff e vogliamo mantenerla".

Il dirigente parla anche della realizzazione del nuovo centro sportivo del club: "Il Catanzaro, sotto questo aspetto, si sta dotando di un'infrastruttura che nel prossimo futuro sarà una delle migliori del sud Italia e questo è un fattore imprescindibile per una società. Quanto al Centro sportivo, a oggi siamo in una fase di progettazione e non è semplice, o comunque una cosa veloce, passare dalla progettazione alla prima pietra. A tal proposito ci siamo dati un tempo di due anni, poiché pensiamo sia una tempistica necessaria. Lo stadio a Catanzaro è un biglietto da visita non solo per il calcio nazionale ma anche per la città"

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