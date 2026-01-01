Catanzaro, Morganti: "A Cesena penalizzati dal risultato. Centro sportivo? Lo stiamo progettando"

Paolo Morganti, attuale direttore generale del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de LaC News24 sul momento della società calabrese dopo il ko contro il Cesena:

"Diciamo che è stata una partita particolare perché innanzitutto abbiamo sprecato alcune occasioni nel primo tempo e poi, nella ripresa, abbiamo avuto un calo e loro sono usciti. Alla fine il risultato ci ha penalizzato. Quanto alla stagione, all'inizio sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà e dovevamo fare un campionato costituito da un approccio diverso poiché abbiamo una squadra formata da diversi giovani. Grazie al lavoro di mister Aquilani e del direttore sportivo Polito, però, abbiamo potuto accelerare il processo e adesso ci troviamo stabilmente in zona playoff e vogliamo mantenerla".

Il dirigente parla anche della realizzazione del nuovo centro sportivo del club: "Il Catanzaro, sotto questo aspetto, si sta dotando di un'infrastruttura che nel prossimo futuro sarà una delle migliori del sud Italia e questo è un fattore imprescindibile per una società. Quanto al Centro sportivo, a oggi siamo in una fase di progettazione e non è semplice, o comunque una cosa veloce, passare dalla progettazione alla prima pietra. A tal proposito ci siamo dati un tempo di due anni, poiché pensiamo sia una tempistica necessaria. Lo stadio a Catanzaro è un biglietto da visita non solo per il calcio nazionale ma anche per la città"