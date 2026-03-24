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Virtus Verona, Fresco torna in panchina: i motivi dell'addio sono venuti a mancare
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La Virtus Verona comunica che Gigi Fresco, considerato che sono venuti a mancare i motivi per cui aveva scelto di ridimensionare la propria posizione, torna a ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra, sempre affiancato da Tommaso Chiecchi, che proseguirà il proprio lavoro al suo fianco nel percorso della compagine rossoblù e nel perseguimento degli obiettivi stagionali.
Il Club desidera rivolgere un sentito ringraziamento a mister Chiecchi per la disponibilità, l’impegno e la professionalità dimostrati nelle ultime settimane, durante le quali ha guidato la Prima Squadra con responsabilità e dedizione.
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