Ufficiale Virtus Verona, Fresco torna in panchina: i motivi dell'addio sono venuti a mancare

La Virtus Verona comunica che Gigi Fresco, considerato che sono venuti a mancare i motivi per cui aveva scelto di ridimensionare la propria posizione, torna a ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra, sempre affiancato da Tommaso Chiecchi, che proseguirà il proprio lavoro al suo fianco nel percorso della compagine rossoblù e nel perseguimento degli obiettivi stagionali.

Il Club desidera rivolgere un sentito ringraziamento a mister Chiecchi per la disponibilità, l’impegno e la professionalità dimostrati nelle ultime settimane, durante le quali ha guidato la Prima Squadra con responsabilità e dedizione.