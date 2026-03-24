Rudiger obiettivo della Juventus. Ma gli ostacoli per il tedesco sono tanti e diversi

Il quotidiano Tuttosport torna sull'interesse della Juventus per Antonio Rudiger, con la prima chiamata esplorativa tra l'agente del difensore ex Roma e Comolli già andata in scena. Un'operazione non semplice da tanti punti di vista, con la società bianconera che comunque mantiene le antenne dritte pronta ad affondare il colpo nel momento giusto.

Gli ostacoli sono tanti, dicevamo: la concorrenza dell'Arabia Saudita e soprattutto della Premier League. Col Real Madrid che perdendo a zero Rudiger proverebbe a prendere Konate dal Liverpool, ecco che i Reds diventerebbero una squadra interessata. Oltre al Manchester United in caso di addio di Maguire.

C'è poi l'aspetto economico: il tedesco guadagna attualmente 10 milioni di euro, cifra fuori portata per la Juventus che potrebbe arrivare al massimo a 5-6 milioni di euro all'anno più un eventuale bonus alla firma. E poi c'è la questione Alvaro Arbeloa: il tecnico spagnolo, arrivato come semplice traghettatore e autore di una partenza a rilento, in Champions League contro il Manchester City ha fortemente convinto e non è da escludere una sua permanenza nel caso in cui il percorso europeo dovesse andare avanti. A quel punto, una delle prime richieste a Florentino Perez sarebbe proprio quella di trattenere Rudiger almeno per un altro anno a Madrid.