Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League

Riparte la Women’s Champions League. Fra quest’oggi e domani infatti prenderanno il via le gare dei quarti di finale di una competizione che agli ottavi ha salutato anche l’ultima rappresentante del nostro paese, ovvero quella Juventus eliminata dal Wolfsburg con qualche rimpianto. E proprio le tedesche apriranno il programma sfidando in casa una delle grandi favorite come il Lione. A seguire andrà in scena il primo di due derby che impreziosiscono questi quarti di finale: quello londinese fra le campionesse in carica dell’Arsenal e il Chelsea.

Domani invece andrà di scena il clasico al femminile con il Real Madrid che proverà a sgambettare un Barcellona che ha sempre vinto nei tre precedenti stagionali (2-0 in Supercoppa, 4-0 in Copa de la Reina e in campionato). A chiudere invece il programma sarà la terza squadra inglese in corsa, ovvero il Manchester United, che se la vedrà in casa contro un Bayern Monaco che vuole dire la sua anche al femminile in Europa.

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione (18:45)

Arsenal - Chelsea (21:00)

Mercoledì 25 marzo

Real Madrid - Barcellona (18:45)

Manchester United - Bayern Monaco (21:00)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)

Semifinali

1: Manchester United / Bayern Monaco - Real Madrid / Barcellona

2: Arsenal / Chelsea - Wolfsburg / Lione

Andata: 25/26 aprile

Ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2