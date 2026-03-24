TMW Radio Massimo Orlando: "Fiorentina bene nell'emergenza. Lazio più 'leggera' ora"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Quale le mosse finali delle big che si aspetta ora?

"Thuram non è Thuram da un po' di tempo, è pesante, non so cosa gli sia successo. Dopo la partita in coppa contro il Bodo è un'Inter che pare aver accurato il colpo. E' un'Inter che ha bisogno del suo leader Lautaro, perché con lui in campo si trasforma. L'Inter che non costruisce, non tira mai in porta, non l'ho mai vista prima. Il rientro di Lautaro è fondamentale, e credo che possa giocare con Pio Esposito".

Quale l'allenatore che in emergenza ha fatto meglio?

"Vanoli, perché ha recuperato 18 punti e sinceramente la squadra ha dimostrato molto nell'emergenza. Ha preso una Fiorentina con pochi punti, con uno spogiatoio spaccato, senza ds e ha dovuto fare tutto da solo. E poi De Rossi".

Senza Champions, per la Roma che stagione sarebbe?

"Sono mancati giocatori di qualità, ma se a fine stagione non ottiene il quarto posto è un mezzo fallimento".

Per migliorare quanti ne deve comprare la Roma?

"Almeno 4-5 giocatori".

Lazio, la metamorfosi di Sarri. Che ne pensa?

"Non mi sorprende che abbia cambiato il suo pensiero, è un allenatore bravo, pronto a mettere in discussione le proprie idee. Paradossalmente avere la gente dalla sua parte avvantaggia l'allenatore e i giocatori. Se sbagli, se la prendono con la società e la contestazione sai che non sarà mai per te ma per il presidente. E questo ti fa giocare con più leggerezza".

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