Monza, lombalgia per Colombo. Il centrocampista lascia il ritiro dell'Italia Under 20

Il centrocampista del Monza Leonardo Colombo non prenderà parte all'amichevole fra l'Italia Under 20 e i pari età dell'Inghilterra in programma venerdì 27 marzo presso il Riano Athletic Center di Riano (RM). Il classe 2005 infatti ha dovuto interrompere il lavoro con il gruppo a causa di un problema di lombalgia che lo ha fermato. Dopo un consulto fra lo staff medico della Nazionale e quello del Monza si è deciso di comune accordo di far tornare il calciatore in Brianza per le cure del caso.

Colombo dunque inizierà subito il percorso di recupero per smaltire il dolore ed essere pronto e a disposizione del tecnico Paolo Bianco per le fare di campionato al rientro dalla pausa per gli impegni delle nazionali. Colombo è infatti un giocatore importante per il Monza in vista del rush finale per la promozione in Serie A avendo collezionato in stagione 24 presenze impreziosite da un gol e due assist.

Questi i convocati dell'Under 20 di Carmine Nunziata:

Portieri: Tommaso Martinelli (Sampdoria), Lapo Siviero (Torino)

Difensori: Mike Aidoo (Pergolettese), Adam Bakoune (Monza), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Jacopo Mirra (Roma), Niccolò Postiglione (Pineto), Lorenzo Romani (Lecco), Giacomo Stabile (Bari)

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Giacomo De Pieri (Bari), Luca Di Maggio (Padova), Patrick Amoako Nuamah (Catanzaro), Fabio Rispoli (Catanzaro)

Attaccanti: Federico Cassa (Atalanta), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta)