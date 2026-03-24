Open VAR, Tonolini sulla mano di Pongracic: "Assolutamente non punibile. Decisione corretta"

Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, nel consueto appuntamento con Open VAR, ha fatto chiarezza sul tanto discusso episodio del Franchi di domenica sera relativo al tocco con la mano di Marin Pongracic all'interno dell'area di rigore della Fiorentina, con i calciatori dell'Inter che avevano chiesto il calcio di rigore: "Lettura corretta dal campo di Colombo che è in ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocare la palla con il tacco: il contatto con la mano avviene con la posizione del braccio assolutamente naturale e congrua con il movimento. Situazione assolutamente di non punibilità, corretta la scelta di Colombo che viene poi avvallata dal VAR Maresca e dall'AVAR Massa".

Fa differenza per la punibilità il fatto che dietro a Pongracic ci fosse Thuram che avrebbe potuto entrare in possesso del pallone?

"No, assolutamente no. Le valutazioni delle punibilità del fallo di mano prescindono da quello che sarebbe stato il risultato dell'azione successiva. Nulla cambia rispetto al fatto che dietro ci fosse un avversario".

L'episodio, come si può vedere proprio dalle immagini proposte durante Open VAR, è stato valutato immediatamente dall'arbitro Colombo, che ha subito detto: "Rimbalza ed è attaccato". In sala VAR poi Maresca e Massa hanno visionato tutte le immagini a loro disposizione: "Fammi vedere il punto di contatto? Sì, lui fa per toglierlo. La dinamica dice che non è rigore, fa per toglierlo".

Successivamente la comunicazione a Colombo: "Check completato, è come l'hai vista tu. Bravo".