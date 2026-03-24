Serie C, gli arbitri della 34ª giornata. Il big match Arezzo-Ascoli a Poli di Verona
Arrivano le designazioni arbitrali per le gare della 34ª giornata del campionato di Serie C. Eccole suddivise per gironi:
GIRONE A
Alcione Milano-Pro Vercelli: Eremitaggio di Ancona
Cittadella-Lecco: Rispoli di Locri
Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo: Mastrodomenico di Matera
Vicenza-Union Brescia: Spina di Barletta
Lumezzane-AlbinoLeffe: Marotta di Sapri
Ospitaletto-Giana Erminio: Castellano di Nichelino
Pergolettese-Pro Patria: Drigo di Portogruaro
Renate-Novara: Dasso di Genova
Triestina-Virtus Verona: Luongo di Frattamaggiore
Inter U23-Trento rinviata all'otto aprile
GIRONE B
Arezzo-Ascoli: Poli di Verona
Campobasso-Guidonia Montecelio: Rossini di Torino
Forlì-Pianese: Vailati di Crema
Gubbio-Ravenna: Restaldo di Ivrea
Pineto-Sambenedettese: Pasculli di Como
Pontedera-Bra: Ursini di Pescara
Torres-Livorno: Cerea di Bergamo
Vis Pesaro-Perugia: Ubaldi di Roma 1
Riposa: Carpi
Juventus Next Gen-Ternana rinviata all'otto aprile
GIRONE C
Benevento-Cosenza: Dorillo di Torino
Casarano-Giugliano: Silvestri di Roma 1
Casertana-Sorrento: Dini di Città di Castello
Crotone-Audace Cerignola: Cerbasi di Arezzo
Foggia-Trapani: Striamo di Salerno
Latina-Catania: Mirabella di Napoli
Picerno-Monpoli: Zago di Conegliano
Potenza-Salernitana: Viapiana di Catanzaro
Team Altamura-Siracusa: Massari di Torino
Siracusa-Atalanta U23 rinviata al 4 aprile
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