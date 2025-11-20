Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Italia? Cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio l'essere sfavoriti"
TUTTO mercato WEB
Per commentare il sorteggio del playoff dei Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord ha parlato a Sky Sport il ct degli avversari degli azzurri Michael O'Neill: "Italia? Qualunque squadra sarebbe stata complicata ma sarà bellissimo giocare contro una delle migliori Nazionali di sempre. Sarà difficile ma l'essere sfavoriti possiamo sfruttarlo come un vantaggio".
Cosa pensa della rosa in virtù della sconfitta contro la Norvegia?
"Sono molto forti, non mi voglio basare sulla partita contro la Norvegia, che è fortissima. Al Mondiale va soltanto una in modo diretto e in quel gruppo si è qualificata la Norvegia, ma questo non toglie nulla alla forza dell'Italia".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Serie A
Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Italia? Cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio l'essere sfavoriti"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile