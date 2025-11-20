Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Italia? Cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio l'essere sfavoriti"

Per commentare il sorteggio del playoff dei Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord ha parlato a Sky Sport il ct degli avversari degli azzurri Michael O'Neill: "Italia? Qualunque squadra sarebbe stata complicata ma sarà bellissimo giocare contro una delle migliori Nazionali di sempre. Sarà difficile ma l'essere sfavoriti possiamo sfruttarlo come un vantaggio".

Cosa pensa della rosa in virtù della sconfitta contro la Norvegia?

"Sono molto forti, non mi voglio basare sulla partita contro la Norvegia, che è fortissima. Al Mondiale va soltanto una in modo diretto e in quel gruppo si è qualificata la Norvegia, ma questo non toglie nulla alla forza dell'Italia".