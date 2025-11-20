Vanoli: "Spalletti ha avuto l'intelligenza di non stravolgere la Juve, mi ha dato grandi spunti"

Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match con la Juventus, ha detto la sua sul nuovo corso bianconero agli ordini di mister Spalletti. Queste le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina:

Cosa ha visto di diverso nella Juventus di Spalletti?

"Incontriamo un allenatore che stimo, con cui mi sono confrontato spesso, soprattutto l'anno scorso quando era CT. Nelle telefonate che abbiamo avuto mi ha sempre dato grandi spunti e grandi idee. Ha avuto l'intelligenza di non stravolgere la Juve ma mi aspetto che possa cambiare il sistema di gioco e tornare al 4-3-3 che è il suo dogma e che lo ha portato a vincere il campionato contro il Napoli. Quando cambi allenatore è pericoloso perché ci sono poche partite da analizzare, per questo dovremmo essere bravi a capire cosa succede nel corso della partita".

Può essere la partita della svolta contro i rivali della Juventus?

"Non parlerei di svolte ma sappiamo che la gara vale tantissimo per i tifosi. Ho detto precedentemente che la strada sarà lunga e domani vorrei vedere un grosso impegno e una ferocia all'interno della partita, senza abbattersi nei momenti di difficoltà, che ci saranno. Voglio che reagiamo nei momenti negativi e che i giocatori si concentrino sul presente, azione dopo azione per fare il meglio. L'umiltà dei vincenti è sapere oggi dove sei e dove i piccoli passi ti possono portare".

