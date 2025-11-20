Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
I migliori 100 di sempre per The Athletic: CR7 5°, Maldini 17°, Del Piero 72°
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 16:27Serie A
Daniele Najjar

La nota rivista di calcio internazionale The Athletic ha stilato una sua personale classifica dei cento più grandi calciatori della storia. Una graduatoria redatta da giornalisti che, come in tutti i casi simili a questo, ha fatto discutere per alcune posizioni.

A trionfare è Leo Messi, davanti a Maradona e Pelé (in quest'ordine). Cristiano Ronaldo quinto. Il primo italiano? Paolo Maldini, piazzatosi al 17esimo posto. Vediamo di seguito la classifica dei 100 più grandi calciatori della storia secondo The Athletic, dalla posizione più bassa alla più alta. Fra gli altri, sorprende il 39° posto di Roberto Baggio, con Del Piero addirittura 72°.

100. Uwe Seeler
99. Javier Zanetti
98. Kevin Keegan
97. Gunnar Nordahl
96. Alan Shearer
95. Hugo Sánchez
94. Gareth Bale
93. Giacinto Facchetti
92. Eric Cantona
91. Patrick Vieira
90. Tostao

89. Marcel Desailly
88. Gigi Riva
87. Oleg Blokhin
86. Paolo Rossi
85. Philipp Lahm
84. Raul
83. Dixie Dean
82. Gheorghe Hagi
81. Denis Law
80. John Charles

79. Paul Gascoigne
78. Gordon Banks
77. Roberto Carlos
76. Gabriel Batistuta
75. Günter Netzer
74. Michael Laudrup
73. Karl-Heinze Rummenigge
72. Alessandro Del Piero
71. Didier Drogba

70. Matthias Sindelar
69. Francesco Totti
68. Gianni Rivera
67. Mohamed Salah
66. Kevin De Bruyne
65. Zlatan Ibrahimovic
64. Frank Rijkaard
63. Mario Kempes
62. Ryan Giggs
61. Socrates
60. Just Fontaine

59. Stanley Matthews
58. Sergio Busquets
57. Giuseppe Meazza
56. George Weah
55. Johan Neeskens
54. Hristo Stoichkov
53. Wayne Rooney
52. Toni Kroos
51. Sándor Kocsis
50. Kenny Dalglish

49. Dennis Bergkamp
48. Rivaldo
47. Raymond Kopa
46. ​​Neymar Junior
45. Fabio Cannavaro
44. Kakà
43. Cafù
42. Luis Figo
41. Karim Benzema
40. Paco Gento

39. Roberto Baggio
38. Manuel Neuer
37. Andrea Pirlo
36. Luca Modrić
35. Jimmy Greaves
34. Dino Zoff
33. Gianluigi Buffon
32. Romario
31. Ruud Gullit
30. Carlos Alberto

29. Kylian Mbappé
28. Bobby Moore
27. Zico
26. Lothar Matthaus
25. Andrés Iniesta
24. Jairzinho
23. Thierry Henry
22. Ronaldinho
21. Xavi Hernández
20. Bobby Charlton

19. Franco Baresi
18. Lev Yashin
17. Paolo Maldini
16. Marco van Basten
15. George Best
14. Garrincha
13. Gerd Müller
12. Ronaldo
11. Eusebio
10. Michel Platini

9. Ferenc Puskas
8. Zinedine Zidane
7. Franz Beckenbauer
6. Alfredo Di Stefano
5. Cristiano Ronaldo
4. Johan Cruijff
3. Pelé
2. Diego Maradona
1. Lionel Messi

