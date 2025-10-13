Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è mai facile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia, il commissario tecnico di Israele Ran Ben Shimon ha analizzato la sfida che si giocherà domani sera al Bluenergy Stadium di Udine e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di USA, Canada e Messico: "Sarà importante avere equilibrio, non si possono segnare nove gol in ogni partita - ha esordito il ct ai microfoni dei media -. Sappiamo cosa è importante per noi per la gara di domani. Sappiamo che quella contro l'Italia non è mai una partita facile, bisognerà fare del nostro meglio e giocare il nostro gioco".

Come mai contro la Norvegia non siete mai stati in partita? Cosa è successo?

"Ogni partita è una gara a sé. Ovvio che c'è anche il livello della nazionale avversaria fa la differenza, probabilmente abbiamo fatto un po' di errori ma cerchiamo di fare sempre del nostro meglio".

Possiamo davvero vincere domani?

"Crediamo sempre nella nostra nazionale. Abbiamo calciatori e ragazzi bravi che possono iniziare una nuova partita senza pensare all'ultima sconfitta, anche se abbiamo perso in un modo un po' brutto. Credo nei miei calciatori. Vogliamo fare cose grandi per questo popolo e per questi tifosi, siamo molto concentrati".

