Israele, Ben Shimon: "Difficile giocare sempre in trasferta, alla fine faremo i conti con i risultati"

Giocare sempre in trasferta quanto vi influenza? E' una delle domande che sono state poste a Ran Ben Shimon. Il commissario tecnico di Israele, intervenuto in conferenza alla vigilia della gara con l'Italia in programma domani sera a Udine, ha così risposto ai microfoni dei media: "E' molto difficile, vogliamo giocare a casa con il nostro popolo - ha commentato l'allenatore -. Sappiamo quanto sono emozionanti le gare internazionali. All'inizio del nostro percorso abbiamo deciso di non parlare di ciò che manca, non è una cosa che possiamo controllare. Alla fine faremo i conti con i nostri risultati. Ovviamente ogni nazionale vuole giocare in casa..."

Com'è stata la vostra giornata oggi in albergo?

"Siamo stati tutti insieme, abbracciati ed emozionati. Come una madre che abbraccia il figlio che torna a casa, un momento che ci resterà per tutta la vita. Nei prossimi anni ricorderemo questo momento, resterà per il popolo israeliano e per il mondo. Abbiamo ascoltato queste storie, poi però dal pomeriggio abbiamo deciso di concentrarci solo sul campo perché siamo veri professionisti".

