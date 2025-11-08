Juventus-Torino terzo 0-0 nel sabato di Serie A, Toni: "Mi viene da piangere, che noia"

Il risultato di Juventus-Torino rappresenta il terzo zero a zero nel sabato di Serie A, che potrebbe salvarsi soltanto con il risultato di Parma-Milan. Dagli studi di DAZN, Luca Toni commenta così una giornata non troppo divertente: “Mi viene da piangere, sia per chi va allo stadio che per chi le guarda da casa. Il gol è tutto, abbiamo un vero problema: no ci sono gol e la gente si annoia.

I portieri faranno anche delle grandi parate, però non può esser solo merito loro”.