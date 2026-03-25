TMW Italia, attenta all'Irlanda del Nord del 'nuovo Calzona'. O'Neill sia ct che tecnico del Blackburn

Domani sera alle ore 20:45 l'Italia si gioca il primo atto del doppio playoff che, in caso di due successi, potrebbe finalmente riaprire le porte dei Mondiali alla nazionale azzurra, che manca ormai da oltre un decennio.

Per poter arrivare a giocarsi il Mondiale americano, intanto l'Italia dovrà avere la meglio sull'Irlanda del Nord, aspettando poi di sapere la vincitrice tra Bosnia e Galles e quindi l'avversaria della ipotetica finalissima. Una squadra non così tanto conosciuta nel nostro paese, né per quanto riguarda i protagonisti sul campo, né la loro guida dalla panchina. Che tra l'altro ha una storia molto curiosa.

In un certo senso, infatti, il ct nordirlandese Michael O'Neill è una sorta di riproposizione in chiave 2026 di quanto fatto due anni fa da Francesco Calzona al Napoli, club in cui è subentrato mantenendo l'incarico di selezionatore della Slovacchia. Lo stesso ha fatto O'Neill, che dallo scorso 13 febbraio è anche allenatore del Blackburn, squadra di B inglese. Ed ha anche fornito un discreto impatto nel mondo Rovers. Con una curiosità ulteriore che riguarda l'ultima convocazione da lui fatta, quella di Atcheson - un suo giocatore proprio al Blackburn - che sostituisce l'infortunato Ballard.

Il tema del doppio incarico era stato chiesto direttamente a O'Neill nella conferenza stampa di disvelamento dei convocati, e la risposta è stata questa: "Si è presentata quest'occasione, che mi ha subito attratto: dopo aver discusso la questione con la IFA (Federcalcio dell'Irlanda del Nord, ndr) e il Blackburn, abbiamo ritenuto che l'opzione fosse percorribile. Credo di essere in grado di gestire la cosa, che anzi porterà benefici a entrambe le parti".