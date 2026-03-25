Sampdoria, parzialmente in gruppo Abildgaard. Il punto sull'infermeria blucerchiata

La vittoria sull'Avellino, la classifica che per il momento non parla neppure di playout, ma una stagione ancora da raddrizzare completamente: la Sampdoria ha ripreso quest'oggi i lavori senza i calciatori convocati dalle proprie nazionali, e in vista poi del prossimo confronto di campionato, previsto per il 6 aprile, quando al 'Ferraris' arriverà l'Empoli, in una sorta di scontro diretto per ipotecare la salvezza.

Nel report giornaliero, non è mancata poi una nota all'infermeria blucerchiata:

"La Sampdoria si è rimessa all’opera a Bogliasco. Privi dei nazionali Tjas Begić, Luigi Cherubini, Tommaso Martinelli, Simone Pafundi e Matteo Palma, Attilio Lombardo e il suo staff hanno predisposto una seduta tra palestra e campo superiore del “Mugnaini”, iniziando la settimana della sosta tra esercitazioni tecniche e partitelle su vari spazi intervallate da una serie di ripetute. Parzialmente in gruppo Oliver Abildgaard, differenziati di gestione per Edoardo Soleri e Mattia Viti. Percorso di recupero per Lorenzo Malanca. Terapie per Dennis Hadzikadunic; riposo per Alessandro Di Pardo (febbre)".

Viene poi precisato che "domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina, seguita dal pranzo in comune e dalla consueta visita all’Istituto “Gaslini” per gli auguri di Pasqua e la consegna delle uova di cioccolato ai piccoli pazienti".