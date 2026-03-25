Verso Italia-Irlanda del Nord, il Senegal non ridà la Coppa d'Africa: le top news delle 22

Il tempo stringe, ancora qualche ora e sapremo se l'Italia sarà riuscita nel primo punto della sua duplice missione per tornare ai Mondiali, con l'atto inaugurale del playoff che vede gli Azzurri di Gattuso opposti domani sera (ore 20:45) all'Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo.

L'allenamento della rifinitura dell'Italia ha visto lavorare del tutto in gruppo Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter infatti per la prima volta ha svolto tutti gli stessi esercizi dei compagni, limitandosi nel forzare su alcuni. In campo regolarmente anche Tonali, pronto a giocare dal 1' a centrocampo. Si pregusta anche il tutto esaurito a Bergamo, con 24mila biglietti già staccati.

ITALIA, PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Intanto anche l'Irlanda del Nord dà voce ai propri pensieri verso la sfida contro l'Italia. Il ct Michael O'Neill ha così parlato in conferenza stampa: "Abbiamo tutto da guadagnare in questa partita, non c'è alcun dubbio a riguardo. Questi giocatori hanno già disputato gare importanti, a Colonia contro la Germania e poi in Slovacchia. Quello di domani sera sarà un banco di prova molto importante per noi, ma siamo pronti. Dobbiamo disputare la partita e non pensare troppo alla posta in palio". Con lui Hume, uno dei pochi profili di Premier League dell'Irlanda del Nord: "Sarà una gara molto difficile, ma arriviamo a questa partita senza paura. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene e abbiamo già giocato contro grandi nazionali".

A proposito di competizioni per le nazionali, continua a far discutere e a tenere banco la Coppa d'Africa. Il Senegal non soltanto non ha alcuna intenzione di ridare indietro il titolo vinto a gennaio e revocato di recente con assegnazione voluta dalla CAF al Marocco, ma ha anche deciso di appellarsi al TAS.