Under 17 spettacolo, ribaltati i pari età del Portogallo: da 0-2 a 3-2
Allo stadio ‘Pietro Barbetti’ di Gubbio, davanti a 1.000 spettatori, la Nazionale Under 17 firma una rimonta da manuale e si impone per 3-2 contro il Portogallo, campione d’Europa in carica, nella partita d’esordio nel Gruppo A2 della Lega A del secondo turno delle qualificazioni europee, agganciando in vetta alla classifica la Romania, che ha battuto l’Islanda per 5-2 a Gualdo Tadino. Di seguito il tabellino della partitra:
ITALIA-PORTOGALLO 3-2
RETI: 11' Gustavo Guerra (POR), 15' Afonso Ferreirinha (POR), 46' Perillo (ITA), 52' Okon-Engstler (ITA), 76' Landi (ITA).
ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi (89' Donato), Diallo, Varali, Albini; Ballarin (89' Bernamonte), Okon-Engstler, Gasparello; Corigliano(71' Landi); Fugazzola (71' Casagrande), Perillo (83' Fustini). A disp.: Giaretta (P), Dattilo, Puricelli. All.: Daniele Franceschini.
PORTOGALLO (4-2-3-1): André Marques; Estefânio, Isaac Silva, Rodrigo Silva, Francisco Cabeçana (80' Ricardo Batista); Nélio Batista (69' João Silva), Rúben Correia (69' Hugo Gomes); Tiago Rodrigues (80' Sandro Ferreira), Gustavo Guerra, Vlad (69' Duarte Tomás); Afonso Ferreirinha. A disp.: Pippo Gaidão (P), Tomás Ferreira, Kilian Ferreira, Rodrigo Gonçalves. All.: José Lima.
ARBITRO: Lasse Læbel Graagaard (DEN)
ASSISTENTI: Esad Deronjic (DEN) e Bersan Duran (TUR)
IV UFFICIALE: Oguzhan Çakir (TUR).
NOTE: ammoniti Rúben Correia (POR) al 45’+1, Fugazzola (ITA) al 51’, Bonifazi (ITA) al 58’ e Diallo (ITA) al 61’. Recupero 1’pt e 6’st.